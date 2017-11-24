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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 24 ЛИСТОПАДА

24.11.2017 Варто знати Комментариев нет
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  • 1638 — в урочищі Маслів Став ухвалена «Ординація Війська Запорозького Реєстрового».
  • 1859 — Чарльз Дарвін опублікував свою працю «Походження видів», що є одним з найзнаменитіших творів в історії науки й основоположним у сфері еволюційного вчення.
  • 1941 — радянські війська залишили з боями районний центр Шевченкове Харківської області.
  • 1994 — в Україні розпочала свою діяльність місія ОБСЄ.
  • 2004 — Центральна виборча комісія України оприлюднила офіційні результати виборів Президента України. Переможцем було визнано Віктора Януковича. Протокол підписали 11 членів комісії, один із яких, Олександр Чупахін, підписав його з позначкою, що цей документ «не відповідає волевиявленню українського народу». Не підписали протокол троє членів ЦВК — Андрій Магера, Руслан Князевич і Ярослав Давидович.
  • 2015 — Сирійські повстанці підбили у вівторок російський вертоліт у Сирії поблизу Латакії, змусивши його здійснити аварійну посадку
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