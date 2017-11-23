ІМЕНИНИ 23 ЛИСТОПАДА

Августин (Августи́н; лат. Augustus — величний, священний) — чоловіче ім’я. Скорочені та розмовно-побутові варіанти: А́вгустик, Гу́ста, Гу́стик.
Олександр — чоловіче українське особове ім’я грецького походження. В перекладі з давньогрецької означає «захисник людей». Широку популярність здобуло здебільшого на території в України, де входить до першої п’ятірки найбільш вживаних імен, водночас корінь імені є одним з найпоширеніших у світі.
Олексій (від давньогрецького αλέξω — захищати, оберігати) — чоловіче ім’я. Церковнослов’янською мовою ім’я звучить як Алексій.
Ганна — популярне європейське жіноче ім’я. Походить від латинізованої форми івритського імені Ханна (івр.: חַנָּה чи Channah) та грецького Анна (грецьк.: Αγία Άννα). Існує два поширені варіанти цього імені — Ганна та Анна.
Борис— чоловіче ім’я слов’янського походження. Після канонізації болгарського князя Бориса I увійшло до християнського іменослова.
Георгій — ім’я грецького походження (дав.-гр. Γεώργιος), в перекладі «землероб», французький синонім «Georges — Жорж».
Денис — слов’янське ім’я, популярне в Україні та світі, яке спочатку було народною формою застарілого церковного імені Діонісій, яке у свою чергу походить від грецького Діонісіос (дав.-гр. Διονυσιος — «посвячений богу Діонісу») — давньогрецькому богу життєвих сил природи, виноградарства і виноробства. Діоніс у перекладі означає «бог з гори Ніси» і належить до найдавніших європейських імен.
Іван — поширене українське чоловіче ім’я. Запозичене з єврейської мови за посередництвом грецької та церковнослов’янської. Єврейське ім’я יוֹחָנָן Yôḥanan у буквальному перекладі означає «Ягве милостивий». Давня книжна форма: Іоан(н); похідні форми: Іванко, Івасик, Івашко, Івась, Ясь, Йван.
Михайло — українське ім’я єврейського походження, широко поширене у християнських народів та у євреїв. Походить (в українській через посередництво грец. Μιχαηλ) від івр. מִיכָאֵל ([miχaˈʔel], [Міхае́ль]) — від מִי («мi» — «хто») + כְּ — («к’-» — «як») + אֵל(«ель» — «Бог»). Буквально — «Хто як Бог» (рівний Богові); «Той, хто подібний до Бога», а також у питальній формі מי כאל mī kāʼēl (мі-ка-е́ль) — «Хто як Бог?» або «Хто подібний до Бога?» в значенні — «ніхто не рівний Богу».