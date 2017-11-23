ХЛІБНИЙ СТРАЙК

У Покровську пройшла акція протесту працівників хлібозаводів проти дій Першого українського міжнародного банку, який заблокував майже два мільйони гривень, перерахованих для виплати зарплати, профспілкових внесків, єдиного соціального податку та інших соціальних платежів на низці хлібозаводів Донеччини та Луганщини. Через позицію фінансової установи понад 500 співробітників підприємств в містах: Покровськ, Маріуполь, Селидове, Курахове, Дружківка, Костянтинівка та Сєвєродонецьк вже місяць не можуть отримати свій заробіток.