У ПРОЦЕСОРАХ INTEL ЗНАЙШЛИ КРИТИЧНІ УРАЗЛИВОСТІ

Intel розповіла про уразливість в підсистемах Intel Management Engine (ME), Intel Server Platform Services (SPS) і Intel Trusted Execution Engine (TXE). Вони дозволяють зловмисникам отримати доступ до оброблюваної комп’ютером даних та викликати відмову системи. Уразливість зачіпає шосте, сьоме і восьме покоління процесорів Core, Atom C3000 і E3900, Apollo Lake Pentium, Celeron серій N і J, а також ряд серверних CPU Xeon.
IME є окремий мікроконтролер, що має доступ майже до всіх даних на комп’ютері і працює під управлінням власної закритої платформи Minix, запускається окремо від основної операційної системи. У підсистеми є можливість виконання стороннього коду, що робить її дуже привабливою для злому.
Докладних відомостей про роботу технології IME Intel не дає, що давно викликає підозри у експертів в області інформаційної безпеки.
Представники Intel заявили, що фахівці компанії підготували патчі, що усувають ці уразливості. Апдейти призначені не для звичайних користувачів, а для виробників комп’ютерів і комплектуючих — ті, в свою чергу, повинні випустити відповідні оновлення безпеки для своїх продуктів.