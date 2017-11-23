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У ПОКРОВСЬКУ ПРОЙШОВ «ДЕБЮТ ПЕРШОКУРСНИКА»

23.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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22 листопада у стінах палацу культури шахтоуправління «Покровське» відбулася довгоочікувана подія в житті кожного студента — «Дебют першокурсника ДонНТУ 2017». Метою проведення заходу є залучення першокурсників у суспільне життя університету.

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