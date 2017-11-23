У ПОКРОВСЬКУ ПРОЙШОВ «ДЕБЮТ ПЕРШОКУРСНИКА» 23.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.22 листопада у стінах палацу культури шахтоуправління «Покровське» відбулася довгоочікувана подія в житті кожного студента — «Дебют першокурсника ДонНТУ 2017». Метою проведення заходу є залучення першокурсників у суспільне життя університету. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:дебют, Димитров, ДК, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, первокурсники, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ