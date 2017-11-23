У ПОКРОВСЬКУ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗАТРИМАЛИ РОЗВІДНИКА БОЙОВИКІВ

42-річний заступник командира роти «2 відділу розвідувального управління Республіканської гвардії ДНР» був виявлений сьогодні на блокпості. Бойовик намагався покинути підконтрольну Україні територію та повернутись на свою службу.
Правоохоронцями, які несуть службу на блокпостах Покровська, вчора було отримане орієнтування щодо розшуку мешканця окупованої Макіївки, який бере активну участь в незаконних збройних формуваннях.
Сьогодні зранку співробітники поліції на блокпості зупинили автомобіль «Волга». Під час перевірки документів поліцейські встановили, що пасажир є особою, яку розшукують.
Відносно затриманого проводяться слідчо-оперативні заходи, після чого його діям буде надано правову оцінку.
Покровський відділ
поліції Донецької області