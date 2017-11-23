СБУ ВИКРИЛА МЕХАНІЗМ ВИВЕДЕННЯ З УКРАЇНИ ГРОШЕЙ

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на Одещині механізм виведення за кордон грошей через проведення експортних операцій з сільськогосподарською продукцією.
Правоохоронці встановили, що місцеві підприємці зареєстрували декілька вітчизняних та офшорних комерційних структур, через які оформлювали поставки за кордон сільськогосподарської продукції.
Оперативники спецслужби задокументували, що жодних розрахунків за експортними операціями «іноземні фірми» підконтрольні ділкам свідомо не здійснювали. Це дозволяло зловмисникам відображати у документації збитковість бізнесу та ухилятися від сплати податків до Держбюджету.
За попередніми оцінками експертів, за цим механізмом комерсанти вивезли за кордон сільгосппродукцію на суму понад десять мільйонів доларів США.
У рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБ України провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи. Під час яких правоохоронці вилучили майже триста тисяч доларів США, десятки печаток вітчизняних та офшорних компаній, фінансову документацію та «чорну» бухгалтерію, які доводять проведення експортних оборудок з сільгосппродукцією.
Триває досудове слідство.
Прес-центр СБ України