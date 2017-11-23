ПРОБЛЕМИ РОДИНСЬКОГО ЯК І РАНІШЕ ВИРІШУЄ ПОКРОВСЬКА ВЛАДА 23.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.У Родинському тривають кардинальні зміни у сфері благоустрою міста. За заявками місцевих мешканців Покровська міська рада та Сергій Федоров проводять безліч робіт, щоб родинці почували себе комфортно у рідному місті. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Андрей Луганский, Димитров, капрі, красноармейск, ЛИВНЕВКИ, Луганский, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, отсыпка, Отсыпка дорог, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри, Федоров Додати коментар Отменить ответ