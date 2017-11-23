ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВИЛУЧИЛИ У МЕШКАНЦЯ ДОБРОПІЛЛЯ БОЄПРИПАСИ

«Бойові сувеніри», а саме гранату Ф-1 та набої калібру 7,62 мм, зберігав у літній кухні 33-річний чоловік. Небезпечні предмети правопорушник знайшов під час «власних розкопок». Його захоплення може обернутися кримінальною відповідальністю та тюремним ув’язненням.
На території Донеччини тривають оперативно-профілактичні заходи, спрямовані на вилучення із незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв. Так, з початку відпрацювання правоохоронцями Покровської оперативної зони вже вилучено 13 гранат, 2 одиниці вогнепальної зброї, 1 вибуховий пристрій, 2 карабіна та більше 700 набоїв різного калібру. Небезпечні предмети громадяни намагались вивезти на мирну територію України, розгулювали з ними вулицями населених пунктів, переховували у «більш надійні» місця та зберігали в себе вдома.
Так, вчора був викритий черговий власник смертоносних предметів. Під час проведення обшуку в домоволодінні 33-річного мешканця Добропілля правоохоронці вилучили гранату Ф-1 та 35 набоїв калібром 7,62 мм. Небезпечні предмети правопорушник зберігав в коробці з-під взуття у літній кухні. Чоловік розповів, що він захоплюється розкопками і боєприпаси знайшов під Слов’янськом, коли місто було звільнено від терористів. А ось навіщо зберігав їх вдома, пояснити не зміг.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає кримінальне покарання до 7 років позбавлення волі.
Покровський відділ поліції
Донецької області