ЖУРНАЛІСТИ ПОСПІЛКУВАЛИСЯ З ГОСТЯМИ ФОРУМУ «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Після першої панельної дискусії форуму «Децентралізація: сучасний стан та перспективи розвитку», для журналістів влаштували прес-конференцію, де усі бажаючі змогли задати питання почесним гостям та експертам.
Як підкреслив Народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Віталій Курило, сам факт того, що на Донеччині це вже другий форум на тему децентралізації, говорить про те, що реформа дуже активно проводиться у цьому році.
«Важливо зрозуміти, що вже зроблено, щоб чітко розуміти прогрес. Громади об′єднуються, тому треба враховувати потреби людей, а саме – чим ми можемо допомогти. Наступного року ми відкриємо нову програму співпраці з Україною», – сказав Спеціальний радник Уряду України з питань децентралізації, Керівник Департамент демократичного врядування Генерального директорату з питань демократії Генерального секретаріату Ради Європи Даніель Попеску.
Керівник Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський під час спілкування з журналістами зазначив, що у процесі децентралізації є свої плюси та мінуси.
«З переваг можна назвати готовність брати на себе відповідальність за життя громад. Недоліком є непідконтрольність громад. Зараз відбувається багато змін, скоро громади сформують свої статути. Це дещо спростить керівні функції держави. Також після проведення реформ з′явиться посада префекта, це дозволить ефективно координувати співпрацю органів місцевого самоврядування та держави», – зазначив Павло Жебрівський.
Очільник області також подякував гостям та присутнім, підкресливши важливість проведення подібних форумів.