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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ: РЯТУВАЛЬНИКИ ВИЛУЧИЛИ ТІЛО ПОТОНУЛОЇ ЖІНКИ ІЗ ВОДОЙМИ

23.11.2017 Новини Комментариев нет
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22 листопада о 07:30 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про потонулого в одній з водойм у смт Водянське Добропільського району Донецької області.

Рятувальники 19-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, за допомогою багра підтягнули тіло до берега, вилучили його з води та передали оперативно-слідчій групі поліції. Анкетні дані загиблої та обставини події встановлюються відповідними фахівцями.

Від Головного управління залучалось 3 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.

 

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