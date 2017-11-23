ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ: РЯТУВАЛЬНИКИ ВИЛУЧИЛИ ТІЛО ПОТОНУЛОЇ ЖІНКИ ІЗ ВОДОЙМИ

22 листопада о 07:30 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про потонулого в одній з водойм у смт Водянське Добропільського району Донецької області.
Рятувальники 19-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, за допомогою багра підтягнули тіло до берега, вилучили його з води та передали оперативно-слідчій групі поліції. Анкетні дані загиблої та обставини події встановлюються відповідними фахівцями.
Від Головного управління залучалось 3 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.