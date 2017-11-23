ГОРОСКОП НА 23 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
На Овнів очікує якесь випробування. Краще не випробовуйте сьогодні долю.
ТЕЛЕЦЬ
Тельцям варто поберегти здоров’я. Сьогодні протипоказано зловживати алкоголем.
БЛИЗНЮКИ
Близнюкам сьогодні варто задуматися про фінансове питання. Якщо у вас попросять у борг — можете сміливо позичати.
РАК
Ракам не варто відпочивати цілий день. Краще займіться активним спортом або прибиранням.
ЛЕВ
А ось Левам зірки радять трохи зупинитися і відпочити.
ДІВА
Дівам зірки обіцяють романтичний вечір, який закінчиться приємним сюрпризом.
ТЕРЕЗИ
У Терезів рівний і спокійний день. Присвятіть вечір сім’ї.
СКОРПІОН
А ось у Скорпіонів можливі проблеми з другою половинкою. Непорозуміння і сварки не приведуть вас ні до чого хорошого.
СТРІЛЕЦЬ
Стрільцям варто забути про галасливі вечірки. Сьогодні найкраще провести вечір тихо і спокійно.
КОЗЕРІГ
Козерогам пора подумати про те, як просунутися по кар’єрних сходах.
ВОДОЛІЙ
У Водоліїв дивний день, який закінчиться несподівано. Позитивний настрій допоможе вам впоратися з усіма проблемами.
РИБИ
Рибам сьогодні варто присвятити день своїй коханій людині.