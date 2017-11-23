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ГОРОСКОП НА 23 ЛИСТОПАДА

23.11.2017 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

На Овнів очікує якесь випробування. Краще не випробовуйте сьогодні долю.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям варто поберегти здоров’я. Сьогодні протипоказано зловживати алкоголем.

БЛИЗНЮКИ

Близнюкам сьогодні варто задуматися про фінансове питання. Якщо у вас попросять у борг — можете сміливо позичати.

РАК

Ракам не варто відпочивати цілий день. Краще займіться активним спортом або прибиранням.

ЛЕВ

А ось Левам зірки радять трохи зупинитися і відпочити.

ДІВА

Дівам зірки обіцяють романтичний вечір, який закінчиться приємним сюрпризом.

ТЕРЕЗИ

У Терезів рівний і спокійний день. Присвятіть вечір сім’ї.

СКОРПІОН

А ось у Скорпіонів можливі проблеми з другою половинкою. Непорозуміння і сварки не приведуть вас ні до чого хорошого.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільцям варто забути про галасливі вечірки. Сьогодні найкраще провести вечір тихо і спокійно.

КОЗЕРІГ

Козерогам пора подумати про те, як просунутися по кар’єрних сходах.

ВОДОЛІЙ

У Водоліїв дивний день, який закінчиться несподівано. Позитивний настрій допоможе вам впоратися з усіма проблемами.

РИБИ

Рибам сьогодні варто присвятити день своїй коханій людині.

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