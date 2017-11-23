В РАЙОНІ АТО ЧЕРЕЗ СИТУАЦІЮ В ОРДЛО ПРИКОРДОННИКИ ПРОВОДЯТЬ ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

У зв’язку з загостренням внутрішньої ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей, як наслідок не виключається можливість ескалації конфлікту чи будь-яких провокативних дій з боку російських найманців.
Дане питання розглядалося на позачерговому засіданні Воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України, яке було скликане Президентом Петром Порошенком.
На виконання прийнятих рішень в межах компетенції Державна прикордонна служба України посилила заходи безпеки на лінії розмежування. Аби упередити та не допустити провокацій, посилені заходи в усіх контрольних пунктах в`їзду-виїзду, через які лише за останню добу прослідувало майже 40 тисяч громадян. Зокрема, збільшено кількість прикордонних нарядів, активно використовуються технічні засоби контролю, до перевірок залучаються службові собаки.
Особливу увагу прикордонні наряди приділяють контрольним та режимним заходам. Крім того, в готовності перебувають всі прикордонні підрозділи в районі проведення АТО, ведеться спостереження та моніторинг ситуації об’єктів, які перебувають у сфері діяльності відомства. Уточнено взаємодію зі штабом АТО і підрозділами ЗСУ та усіма силовими структурами.