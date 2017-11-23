ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 23 ЛИСТОПАДА

- 1917 — О. Нємітц направив телеграму Генеральному Секретарю військових справ УНР про визнання флотом влади УНР.
- 1938 — Карпатська Україна отримала автономію у складі Чехо-Словаччини.
- 1956 — перший день змагань XVI Олімпіади в Мельбурні (Австралія). Радянський стаєр Володимир Куц виборов золото.
- 1963 — в Далласі сталося одне з найгучніших вбивств ХХ століття. Лі Гарві Освальд застрелив президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді.
- 1974 — радянський співак Муслім Магомаєв одружився зі співачкою Тамарою Синявською.
- 1994 — під час експедиції спортсменів альпіністського клубу «Одеса» в Гімалаї встановлено прапор України на вершині Чогорі К2 (8611 метрів).
- 1996 — офіційне закінчення війни в Чечні. Тодішній президент Росії Борис Єльцин підписав указ про виведення близько 6 тисяч російських військового контингенту з території Чеченії.
- 2003 — в результаті Революції троянд у Грузії Едуард Шеварнадзе подав у відставку.
- 2007 — почала роботу Верховна Рада України 6-го скликання, обрана після дострокового розпуску ВРУ 5-го скликання.