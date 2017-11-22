40 тисяч гривень віддала мешканка Гірника за «спасіння» онука від тюрми

80-річній бабусі зателефонував невідомий і, сказавши, що її онук під час ДТП скоїв наїзд на людину і за це може потрапити за ґрати, запропонував свою «допомогу». Аби родича відпустили з поліції, літня жінка віддала всі свої заощадження. Пізніше виявилося, що ніякої дорожньої пригоди не було, а «адвокат» — звичайний шахрай, який обдурив стареньку. Наразі поліцейські встановлюють його особу.
До чергової частини Селидівського відділення поліції звернувся 53-річний мешканець м. Гірник із заявою про те, що невідомі незаконно заволоділи грошима його тещі.
Виявилося, що напередодні 80-річній бабусі зателефонував незнайомець, який представився адвокатом її онука. Чоловік розповів, що її родич скоїв ДТП під час якої постраждав юнак. І наразі потерпілий у тяжкому стані знаходиться в лікарні, а онук жінки – в поліції. Псевдоадвокат запропонував свої «послуги», а саме – допомогу в тому, щоб родичі постраждалого забрали заяву і онука відпустили з поліцейського відділку. За свої послуги «благодійник» попросив 40 тисяч гривень. Схвильована пенсіонерка погодилась на запропоновані умови, і вже через дві години до неї заїхав незнайомий чоловік, якому вона передала гроші. Згодом старенькій подзвонила її донька і під час розмови із нею стало ясно, що онук ніяких справ із правоохоронцями не мав ні цього дня, ні раніше. Пенсіонерка зрозуміла, що її ошукали шахраї.
За даним фактом співробітники поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.
Покровський відділ поліції
Донецької області