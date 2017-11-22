ІМЕНИНИ 22 ЛИСТОПАДА

Іван — ім’я походить від стародавнього іудейського Іоанн і в перекладі означає «помилуваний Богом». Ім’я Іван — саме українське ім’я. Під час Великої Вітчизняної війни німці саме так називали всіх українців. На латині ім’я Іван читається як Айван. У другій половині ХХ століття мода на слов’янські імена поширилася в іспаномовних і португаломовних країнах, в цих країнах крім рідних для них імен Хуан і Жан з’явилося ім’я Іван і Еван.
Максим — ім’я має латинське походження і в перекладі означає «найбільший». Походить від римського когномена (особистого або родового прізвиська) Maximus. Для імені Максим є родинне ім’я Максиміліан. Імена близькі за звучанням і походять від одного когномена, але часто вважають, що ім’я Максим — це форма імені Максиміліан.
Ганна — християнське ім’я Ганна прийшло до нас з давньоєврейської мови. У перекладі з івриту Ханна означає «милість», «сила», «благодать», «хоробрість». У православних і католиків існує ще одне значення – «милість божа».