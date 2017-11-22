У Покровську чоловік мало не вбив свого знайомого

Конфлікт між чоловіками, які перебували на підпитку, виник на ґрунті особистих неприязних відносин. Один з чоловіків вдарив монтажною лопаткою свого товариша, спричинивши йому тяжкі травми голови та намагався направити слідство по «хибному сліду». Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.
Вранці минулого дня до Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що до міської лікарні доставлено 38-річного місцевого мешканця з переломом тім’яної кістки. Наразі стан потерпілого важкий, чоловік знаходиться у лікарні.
В ході з’ясування обставин події виявилося, що карету швидкої допомоги викликав 25-річний знайомий постраждалого. Чоловік розповів поліцейським, що минулого вечора вони разом вживали алкогольні напої в одному з місцевих кафе. «Після закінчення посиділки ми розійшлися по домах, а вже вранці, я вийшов з квартири та побачив, що він лежить у під’їзді з травмою голови», — зазначив молодий чоловік.
Однак під час перевірки цих показань правоохоронці виявили, що важкі травми потерпілому спричинив сам молодий чоловік під час конфлікту, який виник між товаришами на ґрунті неприязних стосунків. Тоді зловмисник був змушений зізнатися у скоєному. «В усьому винна горілка, я просто не стримався та вдарив його монтажною лопаткою», — каже правопорушник.
Знаряддя злочину вилучене у якості речових доказів.
Відносно правопорушника відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Таким чином, чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Але це не перший його конфлікт із законом, чоловік вже засуджувався за скоєння тяжких злочинів.
Покровський відділ
поліції Донецької області