У ПОКРОВСЬКУ ВІДБУДУТЬСЯ ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ ЩОДО ТАРИФІВ НА ВОДОПОСТАЧАННЯ

Повідомлення про проведення громадських слухань проекту рішення виконкому Покровської міської ради «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для споживачів КП «Покровськводоканал» та проекту рішення виконкому Покровської міської ради «Про встановлення тарифів на централізоване постачання холодної води та водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем) КП «Покровськводоканал»
В зв’язку з підвищенням КП «Компанія «Вода Донбасу» вартості покупної води, Димитровським ВУВКГ плати за очистку стоків, а також електроенергії, газу, мінімальної заробітної плати КП «Покровськводоканал» має намір встановити тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів та. тарифи з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
Згідно ст.13 Закону України «Про місцеве самоврядування» № 280/97-ВР від 21.05.1997 року та ст. 26-30 розділу VI статуту територіальної громади м. Покровська, з метою досягнення балансу інтересів споживачів, підприємств і держави, забезпечення безперешкодного доступу споживачів, замовників, підприємств, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, організацій, що представляють інтереси споживачів, громадських організацій, засобів масової інформації та інших заінтересованих осіб до інформації та їх обізнаності на засадах гласності, відкритості, добровільності та свободи висловлювань КП «Покровськводоканал» оголошує дату проведення громадських слухань щодо проекту рішення виконкому Покровської міської ради «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для споживачів КП «Покровськводоканал» та проекту рішення виконкому Покровської міської ради «Про встановлення тарифів на централізоване постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) КП «Покровськводоканал», яке відбудеться 23 грудня 2017 року о 10:00 в приміщенні актового залу КП «Покровськводоканал» за адресою: м. Покровськ, вул. Шевченка, 90.
Зауваження і пропозиції надсилати до 23 грудня 2017 року в письмовому вигляді за адресою: м. Покровськ, вул. Шевченка, 90.
Заявки на участь у громадських слуханнях приймаються до 22.12.2017 року у друкованому вигляді за адресою: м. Покровськ, вул. Шевченка, 90 або на електронну адресу: pokrovskvodokanal@gmail.com. Повідомляється на сайті Покровської міської ради.