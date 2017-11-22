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У Краматорську  відзначили  чемпіонів

22.11.2017 Новини, Цікаво знати Комментариев нет
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Сьогодні у Краматорську  відзначили    чемпіонів – рекордсменів з пауерліфтингу – п’ятьох  представників Донецької області, які взяли участь у складі  збірної Україні на чемпіонаті світу з пауеліфтингу.   З привітаннями до  спортсменів звернувся голова національного олімпійського комітету в Донецькій області Віктор Ремський.

За результатами   світових змагань атлети Донеччини здобули 11 медалей, покращили  континентальний і  три світові рекорди.  Окрім грошових винагород та стипендій в області піклуються про розвиток спортивної інфраструктури та надання спортсменам фізио-психологічної  допомоги.

В рамках  зустрічі   грошові винагороди та  плакетки  вручили кращим спортсменам  та тренерам місяця з  олімпійських та неолімпійських видів спорту, видів спорту  серед інвалідів, повідомляє прес-служба Донецької ОДА.

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