Сьогодні у Краматорську відзначили чемпіонів – рекордсменів з пауерліфтингу – п’ятьох представників Донецької області, які взяли участь у складі збірної Україні на чемпіонаті світу з пауеліфтингу. З привітаннями до спортсменів звернувся голова національного олімпійського комітету в Донецькій області Віктор Ремський.
За результатами світових змагань атлети Донеччини здобули 11 медалей, покращили континентальний і три світові рекорди. Окрім грошових винагород та стипендій в області піклуються про розвиток спортивної інфраструктури та надання спортсменам фізио-психологічної допомоги.
В рамках зустрічі грошові винагороди та плакетки вручили кращим спортсменам та тренерам місяця з олімпійських та неолімпійських видів спорту, видів спорту серед інвалідів, повідомляє прес-служба Донецької ОДА.