У Донецькій ОДА розповіли про осінню призовну кампанію

Сьогодні у Донецькій ОДА відбувся спільний прес-брифінг очільника області Павла Жебрівського, військового комісару Донецької області Олександра Сергєєва та помічника начальника ГУНП в Донецькій області Олега Ягольника.
В ході брифінгу військовий комісар Донеччини Олександр Сергєєв розповів, що у межах осінньої призовної кампанії на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань планується відправити 230 мешканців Донеччини.
Також він повідомив, що Донеччина посіла перше місце серед військових комісаріатів України за результатами призову. Серед критеріїв оцінювання – кількість призовників, стан їхнього здоров’я та рівень підготовки. До війська призиваються чоловіки від 20 до 27 років.
Як повідомив Олег Ягольник, помічник начальника ГУНП в Донецькій області, поліція проводить здебільшого профілактичну роз’яснювальну роботу серед потенційних призовників. Що стосується покарання, то закон передбачає до 2 років ув’язнення для злісних порушників.
“На Донеччині призовна кампанія триватиме спокійно. Тут не буде облав по нічним клубам і іншим закладам для залучення чоловіків до державної військової служби. Вважаємо такі речі неправильними і неприпустимими”, – наголосив очільник області Павло Жебрівський.
Також на брифінгу звернули увагу, що чоловіки, яких призвали на строкову службу, не служать у зоні АТО, а направляються в учбові центри по всій Україні. По закінченню строкової служби за власним бажанням людина може підписати контракті і служити далі – у тому числі й у зоні бойових дій.
“Одним із основних пріоритетів сьогодні є необхідність підтримувати та популяризувати нашу українську армію”, – підреслив Павло Жебрівський звертаючиь до представників ЗМІ.
Також він розповів, що у Краматорську заплановано відкрити військовий ліцей імені Івана Сірка.
“Ставлю задачу своїй команді, щоб він запрацював вже з 1 вересня наступного року. Крім того, у селищі Красне поблизу Бахмута побудуємо Січ, де проходитимуть літні вишколи для курсантів ліцею. Цей проект спрямований на підготовку майбутніх військових”, – повідомив Павло Жебрівський.
За його словами, для підтримки нинішніх військовослужбовців вже ухвалене рішення про побудову у Маріуполі військового містечка для морських піхотинців. Проект вартістю понад 70 млн грн профінансує область, місто та Міноборони (місто та область виділять по 18,5 млн грн, решту коштів надасть міністерство).
“Ставлю задачу мерам усіх міст Донеччини, де перебувають українські військові частини, щоб сприяли створенню комфортних побутових умов для військовослужбовців. Крім того, дав завдання мерам міст та керівництву обласного Держгеокадастру сприяти задоволенню усіх заявок військових стосовно виділення землі. Люди, які захищають нашу державу, мають бути впевнені, що і держава їх захистить”, – наголошує голова Донецької облдержадміністрації.