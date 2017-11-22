Прокуратура оскаржує міру запобіжного заходу для підозрюваної в умисному вбивстві

Красноармійська місцева прокуратура категорично не погоджується з ухвалою Красноармійського міськрайонного суду, якою жінці, підозрюваній в умисному вбивстві свого чоловіка, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
18 листопада жінка, знаходячись вдома, вживала разом із своїм чоловіком спиртні напої. Між подружжям виникла сварка, під час якої жінка схопила кухонний ніж, яким завдала чоловікові три удари. Від отриманих травм потерпілий помер.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, дії жінки кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Прокуратура звернулась до суду з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для підозрюваної, однак суд відмовив у задоволенні вказаного клопотання та постановив застосувати для неї цілодобовий домашній арешт.
На теперішній час прокуратура готує апеляцію, у якій вимагає взяти жінку під варту, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.