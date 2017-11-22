У православної церкви 22 листопада вшановується пам’ять преподобної Матрони Царгородських, яка жила в Константинополі в V столітті. В юності їй довелося вийти заміж за заможну людину за велінням сім’ї. В шлюбі Матрона народила доньку і в якийсь момент зрозуміла, що їй хочеться служити Богу. Матрона часто відвідувала храм, де проводила багато часу в молитві та спілкуванні з благочестивими людьми. Згодом вона стала наслідувати їм, смиряла плоть постом і стриманістю, з-за чого почала конфліктувати з чоловіком. В результаті, Матрона прийняла рішення залишити сім’ю і стала служити Богу. Жінка прийняла рішення відправитися в чоловічий монастир, щоб чоловік не зміг знайти її. Віддавши дочку на виховання, Матрона переодяглася в чоловічий одяг, обстригла волосся і відправилася в чоловічий монастир, представившись євнухом Вавилой. Довгий час вона жила в монастирі преподобного Вассіана, але коли ігумен розкрив секрет, відправив в жіночий монастир, і там Матрона також провела тривалий термін, вражаючи всіх своїм благочестям. Згодом вона сама стала ігуменею.
У народі поширене вірування про те, що Матрона зиму ставить на ноги на небесах, яка ослабла від сильних і частих відлиг, закликаючи в помічники холодні вітри. Саме тому, 22 листопада дуже часто спостерігається вітряна погода. Прийнято було в цей день робити милостині бідним і убогим, обдаровуючи їх одягом, предметами побуту. Тому, напередодні господині перевіряли скрині і зайві речі роздавали. Також 22 листопада переглядали теплий одяг, щоб зрозуміти, що носити взимку. Взагалі ж, саме Матронин день відмінно підходив для того, щоб розлучитися зі старими речами — вони вважалися такими, якщо не використовувалися більше трьох років.
Зазвичай 22 листопада заговорювали траву дербенника (іван-чаю, плакун-верби) і вірили в те, що вона буде володіти чудодійною силою. Зокрема, використовуючи траву плакуна, можна взаємодіяти з силами природи і шукати скарби.
Народні прикмети на 22 листопада
- Вранці іній видно — в наступному році буде хороший врожай вівса
- Дощ пішов — прикмета, що пшениця вродить
- Снігопади віщують негоду травня місяць
- Якщо 22 листопада іній покриє дерева, то скоро настануть сильні морози
- Туман пророкує відлигу в найближчі дні
- Качки досі у водоймах плавають і не відлітають навіть в холодний день, тепло збережеться ще довго
- Якщо людина народилася 22 листопада, то її талісманом є рубін
- Гуси вийшли на лід — прикмета, що буде потепління
- При хмарній погоді йде сніг — в травні багато дощів
- Якщо віддати кому-небудь 22 листопада стару, але не попрану річ у цей день — своє щастя в чужі руки віддати
- Якщо сон приснився на Матрону, то він збудеться на наступний день опівдні