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ПРИКМЕТИ НА 22 ЛИСТОПАДА

22.11.2017 Цікаво знати Комментариев нет
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У православної церкви 22 листопада вшановується пам’ять преподобної Матрони Царгородських, яка жила в Константинополі в V столітті. В юності їй довелося вийти заміж за заможну людину за велінням сім’ї. В шлюбі Матрона народила доньку і в якийсь момент зрозуміла, що їй хочеться служити Богу. Матрона часто відвідувала храм, де проводила багато часу в молитві та спілкуванні з благочестивими людьми. Згодом вона стала наслідувати їм, смиряла плоть постом і стриманістю, з-за чого почала конфліктувати з чоловіком. В результаті, Матрона прийняла рішення залишити сім’ю і стала служити Богу. Жінка прийняла рішення відправитися в чоловічий монастир, щоб чоловік не зміг знайти її. Віддавши дочку на виховання, Матрона переодяглася в чоловічий одяг, обстригла волосся і відправилася в чоловічий монастир, представившись євнухом Вавилой. Довгий час вона жила в монастирі преподобного Вассіана, але коли ігумен розкрив секрет, відправив в жіночий монастир, і там Матрона також провела тривалий термін, вражаючи всіх своїм благочестям. Згодом вона сама стала ігуменею.

У народі поширене вірування про те, що Матрона зиму ставить на ноги на небесах, яка ослабла від сильних і частих відлиг, закликаючи в помічники холодні вітри. Саме тому, 22 листопада дуже часто спостерігається вітряна погода. Прийнято було в цей день робити милостині бідним і убогим, обдаровуючи їх одягом, предметами побуту. Тому, напередодні господині перевіряли скрині і зайві речі роздавали. Також 22 листопада переглядали теплий одяг, щоб зрозуміти, що носити взимку. Взагалі ж, саме Матронин день відмінно підходив для того, щоб розлучитися зі старими речами — вони вважалися такими, якщо не використовувалися більше трьох років.

Зазвичай 22 листопада заговорювали траву дербенника (іван-чаю, плакун-верби) і вірили в те, що вона буде володіти чудодійною силою. Зокрема, використовуючи траву плакуна, можна взаємодіяти з силами природи і шукати скарби.

Народні прикмети на 22 листопада

  1. Вранці іній видно — в наступному році буде хороший врожай вівса
  2. Дощ пішов — прикмета, що пшениця вродить
  3. Снігопади віщують негоду травня місяць
  4. Якщо 22 листопада іній покриє дерева, то скоро настануть сильні морози
  5. Туман пророкує відлигу в найближчі дні
  6. Качки досі у водоймах плавають і не відлітають навіть в холодний день, тепло збережеться ще довго
  7. Якщо людина народилася 22 листопада, то її талісманом є рубін
  8. Гуси вийшли на лід — прикмета, що буде потепління
  9. При хмарній погоді йде сніг — в травні багато дощів
  10. Якщо віддати кому-небудь 22 листопада стару, але не попрану річ у цей день — своє щастя в чужі руки віддати
  11. Якщо сон приснився на Матрону, то він збудеться на наступний день опівдні
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