ПОКРОВСЬКІ АРМРЕСТЛЕРИ ПЕРЕМОГЛИ У ВІДКРИТОМУ ЧЕМПІОНАТІ З АРМРЕСЛІНГУ

19 листопада на базі Дитячо-юнацької спортивної школи відбувся відкритий чемпіонат Покровська з армрестлінгу. У турнірі брали участь багато спортсменів з різних міст Донецької області.
До змагань допускалися учасники старше 16 років у вагових категоріях до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг і понад 90 кг.
За підсумками чемпіонату в командному заліку почесне перше місце зайняли спортсмени з Покровська, друге — з Краматорська і третє — з Бахмута.
Абсолютним чемпіоном змагань став покровчанін Вадим Нікітенко.
Всі учасники, які стали призерами турніру, отримали грамоти та медалі.
Організатори заходу обіцяють і надалі розвивати цей вид спорту в нашому місті, а також анонсують проведення Кубка Покровська влітку наступного року.