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ПОКРОВСЬКІ АРМРЕСТЛЕРИ ПЕРЕМОГЛИ У ВІДКРИТОМУ ЧЕМПІОНАТІ З АРМРЕСЛІНГУ

22.11.2017 Новини Комментариев нет
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19 листопада на базі Дитячо-юнацької спортивної школи відбувся відкритий чемпіонат Покровська з армрестлінгу. У турнірі брали участь багато спортсменів з різних міст Донецької області.

До змагань допускалися учасники старше 16 років у вагових категоріях до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг і понад 90 кг.

За підсумками чемпіонату в командному заліку почесне перше місце зайняли спортсмени з Покровська, друге — з Краматорська і третє — з Бахмута.

Абсолютним чемпіоном змагань став покровчанін Вадим Нікітенко.

Всі учасники, які стали призерами турніру, отримали грамоти та медалі.

Організатори заходу обіцяють і надалі розвивати цей вид спорту в нашому місті, а також анонсують проведення Кубка Покровська влітку наступного року.

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