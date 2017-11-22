Мирноградські спортсмени — призери чемпіонату області з самбо

18 листопада у Слов’янську відбувся чемпіонат Донецької області з самбо серед юнаків та дівчат 2004-2006, 2007-2009 років народження. На килимах спорткомплексу «Локомотив» змагались 140 спортсменів із Добропілля, Бахмутського району, Мирнограда, Слов’янська та Лимана. Мирноград представляли 30 самбістів. Протягом чемпіонату спортсмени демонстрували потужні та видовищні бої. Отримали велике задоволення від змагань не тільки учасники, а й вболівальники, які кожної хвилюючої миті підтримували своїх лідерів оплесками та вигуками. Наші самбісти показали високий рівень спортивної підготовки та майстерності виборовши 16 нагород: 4 «золота», 6 «срібла», 6 «бронзи».
• I місця – Кононенко Руслана, Кочегаров Владислав, Кочегарова Дар’я, Крутиголова Альона;
• II місця – Кравченко Валерій, Лисенко Єлизавета, Лавський Станіслав, Махніборода Даніїл, Понцир Юлія, Валентинов Кирило;
• III місця – Журенко Маргарита, Заярний Ілля, Калужський Микола, Каркатошвілі Євгеній, Бондарєв Дмитро, Хавроніч Микола.
Переможці змагань були нагороджені кубками, грамотами та медалями.