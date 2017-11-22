ГОРОСКОП НА 22 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
Постійно контролюйте свої емоції. Можете «вибухнути».
ТЕЛЕЦЬ
Хтось близький підготував для вас найтепліші слова і обійми.
БЛИЗНЮКИ
Вдалий день. Будете найщасливішою людиною у світі.
РАКИ
Будьте готові до кардинальних змін — в коханні та кар’єрі.
ЛЕВ
Скоро здійсниться найзаповітніша мрія. Готуйте шампанське.
ДІВА
Відключіть розум і думайте серцем. З’явиться натхнення.
ТЕРЕЗИ
Ви просто неповторні. Вмієте надихати інших.
СКОРПІОН
Не беріть чужі обов’язки на себе. Краще їх делегуйте.
СТРІЛЕЦЬ
Складно розібратися із минулим? Ситуація сама вирішиться.
КОЗЕРІГ
Часом ви живете проблемами. Відпустіть їх і “відірвіться”.
ВОДОЛІЙ
Нікому не розповідайте про свої плани. Тримайте інтригу!
РИБИ
Вам знадобиться підтримка близьких. І справа піде як по маслу.