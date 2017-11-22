ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 22 ЛИСТОПАДА

- 1087 — вбитий святий Ярополк Ізяславович.
- 1675 — Оле Крістенсен Ремер представив в Паризьку академію звіт про визначення швидкості світла
- 1938 — Чехословаччина визнала автономію Закарпаття.
- 1975 — В Іспанії відновлено монархію — по смерті диктатора Франсиско Франко влада в країні перейшла до призначеного ним спадкоємця, 37-річного принца Хуана Карлоса Бурбона, котрий цього дня став королем Іспанії.
- 1990 — 65-річна Маргарет Тетчер оголосила про свою відставку з поста прем’єр-міністра країни.
- 2004 — початок Помаранчевої революції.
- 2005 — указом Президента В.Ющенка в Україні 22 листопада проголошено Днем Свободи.
- 2010 — початок безстрокової акції протесту на Майдані Незалежності в Києві проти нового Податкового кодексу, написаного урядом Азарова, які підтримували акціями по всій Україні.