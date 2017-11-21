У ПОКРОВСЬКУ ШКОЛЯРАМ ДОПОМАГАЮТЬ ОБРАТИ ПРОФЕСІЮ 21.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.21 листопада у Покровську в Центральній бібліотеці ім. Шевченко пройшла лекція «Моя професія майбутнього». Участь у заході взяли для учні 9го та 10го класів ЗОШ №12. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:библиотека, выбор профессии, Димитров, капрі, красноармейск, Лекция, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Профессия, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ