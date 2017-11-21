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У ПОКРОВСЬКУ ШКОЛЯРАМ ДОПОМАГАЮТЬ ОБРАТИ ПРОФЕСІЮ

21.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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21 листопада у Покровську в Центральній бібліотеці ім. Шевченко пройшла лекція «Моя професія майбутнього». Участь у заході взяли для учні  9го та 10го класів  ЗОШ №12.

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