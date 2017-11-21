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У ПОКРОВСЬКУ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ЗБІРКУ ВІРШІВ ОЛЕНИ ХОЛОДАРЄВОЇ

21.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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У Покровську презентували поетичну збірку «В лабіринтах осінньої казки». Захід пройшов у приміщенні бібліотеки імені Олени Теліги. Автор книги – молода поетеса Олена Холодарєва.  Вона вже два роки є членом літературного об’єднання «Сфера».

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