У ПОКРОВСЬКУ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ЗБІРКУ ВІРШІВ ОЛЕНИ ХОЛОДАРЄВОЇ 21.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.У Покровську презентували поетичну збірку «В лабіринтах осінньої казки». Захід пройшов у приміщенні бібліотеки імені Олени Теліги. Автор книги – молода поетеса Олена Холодарєва. Вона вже два роки є членом літературного об’єднання «Сфера». Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:библиотека, библиотека им. Тараса Шевченко, Димитров, капрі, книга, красноармейск, ЛИТО «Сфера», Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, СФЕРА, ТБ КАПРІ, тв капри, Холодарева Додати коментар Отменить ответ