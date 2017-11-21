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У ПОКРОВСЬКУ ПЕРЕВІРИЛИ ЯКІСТЬ ВІДРЕМОНТОВАНИХ ДАХІВ

21.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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У Покровську триває капітальний ремонт шиферної покрівлі багатоквартирних будинків.

21 листопада було проінспектовано дахи будинків з метою перевірки  якості виконання ремонтних робіт.

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