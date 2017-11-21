У ПОКРОВСЬКУ ПЕРЕВІРИЛИ ЯКІСТЬ ВІДРЕМОНТОВАНИХ ДАХІВ 21.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.У Покровську триває капітальний ремонт шиферної покрівлі багатоквартирних будинків. 21 листопада було проінспектовано дахи будинків з метою перевірки якості виконання ремонтних робіт. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, Елена Юзипович, капрі, Комфорт, красноармейск, крыши, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, ремонт крыш, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри, Федоров Додати коментар Отменить ответ