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У ЗОШ №6 ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ ГІДНОСТІ І СВОБОДИ

21.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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У вівторок, 21 листопада, в Україні відзначається День Гідності і Свободи.

Так учні загальноосвітньої школи №6 на чолі з директором відзначили це свято у стінах рідної школи.

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