У ЗОШ №6 ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ ГІДНОСТІ І СВОБОДИ 21.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.У вівторок, 21 листопада, в Україні відзначається День Гідності і Свободи. Так учні загальноосвітньої школи №6 на чолі з директором відзначили це свято у стінах рідної школи. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:ДЕНЬ ДОСТОИНСТВА, День достоинства и свободы, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, ОШ 6, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ