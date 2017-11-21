У БАХМУТІ СУДИТИМУТЬ ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ ВИГОТОВЛЯВ ТА ЗБУВАВ ОПІЙ

За процесуального керівництва Артемівської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 40-річного мешканця м. Бахмута.
Слідством зібрано достатньо доказів провини чоловіка, який влітку поточного року, будучи раніше судимим, виготовляв та зберігав у себе вдома особливо небезпечний наркотичний засіб – опій ацетильований.
Крім того, обвинувачений збував наркотик своїм товаришам та надавав приміщення власного сараю для його вживання.
Під час проведеного санкціонованого обшуку виявлено та вилучено знаряддя для виготовлення наркотику та вже готову наркотичну речовину.
Таким чином, чоловік обвинувачується у незаконному виготовленні, зберіганні та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, а також в наданні приміщення для незаконного вживання наркотичних засобів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 317 КК України.
На теперішній час Артемівською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт для розгляду по суті. Правопорушнику загрожує до 10 років ув’язнення.
Прес-служба прокуратури Донецької області