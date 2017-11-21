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СЕЛИДІВСЬКІ ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ СЕРІЙНОГО ВИКРАДАЧА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КРИШОК

21.11.2017 Новини Комментариев нет
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Співробітниками Селидівського відділення поліції затримано чоловіка, який викрадав кришки каналізаційних люків з метою подальшої їх реалізації. Викрадене вилучено, а крадію загрожує до 5 років позбавлення волі.

Відсутність кришок в люках міських каналізацій на транспортних дорогах і тротуарах щороку призводить до десятків випадків потрапляння у відкритий каналізаційний колодязь людей, тварин і коліс автомобілів. Якщо в одних випадках це серйозні фінансові витрати на лікування травм і ремонт транспортного засобу, то в інших це летальний результат. Потрапити у відкритий каналізаційний люк — це вірна загибель. «Швидкість води в колодязі — 3 м/с і у людини, що впав вниз, шансів вижити майже немає», — кажуть спеціалісти. Не менш небезпечні, особливо для дітей, зяючі люки теплового господарства. Переломи рук і ніг, забої та садна — це та ціна, яку громадяни змушені платити за злочинні дії деяких земляків. А комунальні підприємства терплять ще й відчутні матеріальні втрати. Вартість нової чавунної кришки люка коливається в межах 500 грн. Якщо врахувати, що люки крадуть щороку і сотнями, сума виходить чимала.

Зловити злодіїв досить складно. Правоохоронці використовують оперативну інформацію, проводять рейди по пунктам прийому металобрухту та підсилюють патрулювання вулиць.

Так, співробітниками Селидівського відділення поліції затриманий 36 — річний місцевий мешканець, який протягом останніх серпня-вересня поточного року скоював крадіжки люків. На рахунку крадія 10 таких фактів. За словами затриманого він намагався продати викрадене по 100 гривень за штуку, а гроші витратити на власні потреби.

Майно, здобуте злочинним шляхом вилучене у якості речових доказів, а відносно правопорушника відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Таким чином, замість «заробітку», чоловік може відправитися за грати на строк до 5 років.

Покровський відділ

поліції Донецької області

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