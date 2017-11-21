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«ОЩАДБАНК» ЗМІНЮЄ ГРАФІК РОБОТИ

21.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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Відділення «Ощадбанку» в Донецькій області змінять час роботи з 24 по 27 листопада в зв’язку з впровадженням ІТ-проекту — «Об’єднані дані»- повідомляє прес-служба Національного банку України.

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