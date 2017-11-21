ОГОЛОШЕНО РЕЗУЛЬТАТИ АНОНІМНОГО ОПИТУВАННЯ ВІДВІДУВАЧІВ СУДУ ПОКРОВСЬКА

З 13 по 17 листопада 2017 року у Красноармійському міськрайонному суді Донецької області було проведено анонімне анкетне опитування громадян по ефективності, якості роботи суду та доступності правосуддя.
В опитуванні взяли участь 45 респондентів. В ході реалізації проекту була зібрана і проаналізована інформація по таким параметрам як доступність суду, зручність і комфортність перебування в суді, повнота і ясність інформації, дотримання термінів судового розгляду, сприйняття роботи працівників апарату суду та сприйняття роботи судді.
Аналізуючи інформацію, отриману під час проведення опитування відзначено достатній рівень зручності умов перебування громадян в суді, ефективность організації роботи суду, а також повноти, якості та доступності інформації для відвідувачів.
Що стосується думки громадян про незалежність і неупередженість суду при розгляді справи і забезпеченості справедливого судового розгляду — воно також є досить позитивним.
Зокрема, отримані результати свідчать про те, що в Красноармійському районному суді Донецької області досить висока ступінь доступності, незалежності та неупередженості правосуддя.