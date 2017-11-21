МІНАГРОПОЛІТИКИ: В УКРАЇНІ ЗІБРАНО МАЙЖЕ 58 МЛН ТОНН ЗЕРНА

|Станом на 21 листопада в Україні намолочено 57,8 млн тонн зернових та зернобобових культур при врожайності 42,0 ц/га на площі 13,8 млн га (94% до прогнозу – 14,6 млн га).
Зокрема зібрано:
— гречки – 198 тис. тонн на площі 180 тис. га, або 99% до прогнозу (181 тис. га);
— проса – 83 тис. тонн на площі 55 тис. га, або 98% до прогнозу (56 тис. га);
— кукурудзи – 19,5 млн тонн на площі 3,7 млн га, або 82% до прогнозу (4,5 млн га).
Найбільший вал зерна намолочено у Вінницькій обл. – 4,6 млн тонн, Одеській обл. – 4,4 млн тонн, Полтавській обл. – 3,8 млн тонн, Харківській обл. – 3,7 млн тонн, Дніпропетровській обл. – 3,6 млн тонн.
Крім того, на сьогодні зібрано соняшнику 11,8 млн тонн на площі 5,89 млн га, або 99% до прогнозу (5,96 млн га). Сої намолочено 3,6 млн тонн на площі 1,9 млн га, або 95% до прогнозу (2,0 млн га). Також накопано 13,6 млн тонн цукрових буряків на площі 300 тис. га, або 94% до прогнозу (318 тис. га).