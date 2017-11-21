«МОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ»

Покровським міським центром зайнятості Донецької області проведено профорієнтаційний урок «Основи вибору майбутньої професії» в загальноосвітній школі №9 міста Покровська для випускників 11-х класів.
«До вибору професії необхідно віднестись дуже відповідально, адже саме зараз ви обираєте свій майбутній фах, за яким згодом, ви будете шукати роботу», — розпочала провідний фахівець з питань зайнятості відділу активної підтримки безробітних Насєкіна К.О.
В ході профорієнтаційного заходу було проведено ознайомлення учнів з світом професій, їх особливостями; зі станом ринку праці. При виборі професії кожен учень має враховувати тенденції розвитку та змін в суспільстві, бути зорієнтованим на отримання актуальної, цікавої, добре оплачуваної професії, враховуючи формулу вибору професії «ХОЧУ-МОЖУ-ТРЕБА». Допомогою у визначенні з майбутньою професією є профорієнтаційне тестування Магеллано Університет «Моя кар’єра», метою даного тестування є визначення інтересів, вмінь і навичок та вибору майбутнього напрямку навчання для молоді.
Фахівець служби зайнятості запропонувала учням завітати до Покровського міського центру зайнятості Донецької області та пройти поглиблене тестування, щоб відповідально підійти до вибору майбутнього професійного спрямування. Також побажали майбутнім випускникам зробити правильний вибір майбутньої професії та запросили на екскурсію до Покровського МЦЗ Донецької області.