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ДЕВ’ЯТЬ ЗОЛОТИХ МЕДАЛЕЙ ПРИВЕЗЛИ ДОБРОПІЛЬСЬКІ СПОРТСМЕНИ

21.11.2017 Новини Комментариев нет
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Одним з пріоритетних напрямів роботи органів місцевої влади є створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом, особливо для дітей та підлітків.

Важлива складова розвитку фізкультурно-оздоровчого руху – розширення спектру видів спорту, яким на території міста можуть займатися мешканці незалежно від вікової категорії.

Самбо — досить популярний в Україні вид боротьби. Нещодавно він з’явився і у нашому місті. Після тривалих тренувань підопічні Добропільських тренерів  вирішили спробувати свої надбання з самбо на рівні області.

18 листопада у Слов’янську відбувся чемпіонат Донецької області з самбо серед юнаків та дівчат  2004-2006 р.н., 2007-2009 р.н.

На килимах спорткомплексу «Локомотив» змагались 140 спортсменів з Добропілля, Бахмутського району, Лиману, Слов’янська, Мирнограду.

Велике Добропілля представляли 20 самбістів — вихованців центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (тренери Добропілля– Сорокіна І.О., Пузіков О.О., тренер сел. Новодонецьке — Шестопалова О.С.).

Протягом чемпіонату спортсмени демонстрували потужні та видовищні бої. Отримали велике задоволення від змагань не тільки учасники, а і вболівальники, які кожної хвилюючої миті підтримували своїх лідерів оплесками та вигуками.

Наші самбісти показали високий рівень спортивної підготовки та майстерності і вибороли 15 нагород: дев’ять золотих медалей, два «срібла» і чотири «бронзи»:

«ЗОЛОТО»

  • Кірнос Дмитро
  • Шнуренко Євгеній
  • Шнуренко Влад
  • Ткачов Данило
  • Луговий Ярослав
  • Бутурлимова Ганна
  • Калюжна Софія
  • Семенова Юлія
  • Теслина Юлія

«СРІБЛО»

  • Анциферова Дар’я
  • Тамбовцева Яна

«БРОНЗА»

  • Онуфрієнко Олександр
  • Удод Анатолій
  • Білоус Костянтин
  • Калько Олександр

 

 

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