ДЕВ’ЯТЬ ЗОЛОТИХ МЕДАЛЕЙ ПРИВЕЗЛИ ДОБРОПІЛЬСЬКІ СПОРТСМЕНИ

Одним з пріоритетних напрямів роботи органів місцевої влади є створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом, особливо для дітей та підлітків.
Важлива складова розвитку фізкультурно-оздоровчого руху – розширення спектру видів спорту, яким на території міста можуть займатися мешканці незалежно від вікової категорії.
Самбо — досить популярний в Україні вид боротьби. Нещодавно він з’явився і у нашому місті. Після тривалих тренувань підопічні Добропільських тренерів вирішили спробувати свої надбання з самбо на рівні області.
18 листопада у Слов’янську відбувся чемпіонат Донецької області з самбо серед юнаків та дівчат 2004-2006 р.н., 2007-2009 р.н.
На килимах спорткомплексу «Локомотив» змагались 140 спортсменів з Добропілля, Бахмутського району, Лиману, Слов’янська, Мирнограду.
Велике Добропілля представляли 20 самбістів — вихованців центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (тренери Добропілля– Сорокіна І.О., Пузіков О.О., тренер сел. Новодонецьке — Шестопалова О.С.).
Протягом чемпіонату спортсмени демонстрували потужні та видовищні бої. Отримали велике задоволення від змагань не тільки учасники, а і вболівальники, які кожної хвилюючої миті підтримували своїх лідерів оплесками та вигуками.
Наші самбісти показали високий рівень спортивної підготовки та майстерності і вибороли 15 нагород: дев’ять золотих медалей, два «срібла» і чотири «бронзи»:
«ЗОЛОТО»
- Кірнос Дмитро
- Шнуренко Євгеній
- Шнуренко Влад
- Ткачов Данило
- Луговий Ярослав
- Бутурлимова Ганна
- Калюжна Софія
- Семенова Юлія
- Теслина Юлія
«СРІБЛО»
- Анциферова Дар’я
- Тамбовцева Яна
«БРОНЗА»
- Онуфрієнко Олександр
- Удод Анатолій
- Білоус Костянтин
- Калько Олександр