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В ДОБРОПІЛЛІ ПРИТЯГНУЛИ ЖІНКУ-ПРОДАВЦЯ, ЯКА ПРОДАВАЛА АЛКОГОЛЬНІ НАПИТКИ НЕПОВНОЛІТНІМ

21.11.2017 Новини Комментариев нет
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Правопорушницю було викрито під час проведення сумісного рейду добропільських правоохоронців та представників громадського формування «патріоти Добропілля». За порушення законодавства жінці загрожує штраф.

В наш час досить часто чути розмови серед людей, а також на державному рівні, що алкоголізм «молодіє». На алкогольну залежність хворіє високий відсоток молоді, велика кількість з яких є неповнолітні. До цього призводить вільний продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв. Однією з основних причин дитячого пияцтва та тютюнокуріння є безвідповідальне та легковажне ставлення дорослих до недопустимості продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім особам, а також прагнення таких «горе-підприємців» збагатитися будь якою ціною, навіть не зважаючи на здоров`я дітей.

Аби виявити продавців, які порушують закон та продають алкогольні напої неповнолітнім, інспектори ювенальної превенції Добропільського відділення поліції та представники громадського формування «Патріоти Добропілля» вирушили у рейд по місцевим торгівельним закладам.

Так, під час відвідування одного з магазинів було зафіксовано факт продажу неповнолітньому хлопцю алкоголю. Працівниця торгівельного закладу, без зайвих запитань, продала 15-річному хлопцю дві пляшки пива та пляшку горілки. Відносно 48-річної жінки-продавця  був складений адміністративний протокол за порушення ст.156 «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Щоб боротися з такими «горе-продавцями», треба налагодити систематичну роботу в цьому напрямку та періодично перевіряти всі крамниці міста без винятку», — зазначив один з представників громадськості.

Покровський відділ поліції

Донецької області

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