ASUS ПРЕДСТАВИЛА 35-ДЮЙМОВИЙ ВИГНУТИЙ МОНІТОР ROG STRIX XG35VQ

Яскравість панелі становить 300 кд / кв.м, контрастність — 2500: 1, кути огляду по горизонталі і вертикалі — 178 градусів, час відгуку — 4 мс. ASUS ROG Strix XG35VQ може запропонувати частоту оновлення 100 Гц і підтримує технологію синхронізації FreeSync. Конструкція підставки дозволяє регулювати кути повороту і нахилу дисплея, а також його висоту.
Монітор отримав світлодіодне підсвічування Aura Sync на тильній стороні корпусу, можливість проектування червоного логотипу ROG на поверхню столу, роз’єм для підключення гарнітури і два порти USB 3.0.