Актуально:

ASUS ПРЕДСТАВИЛА 35-ДЮЙМОВИЙ ВИГНУТИЙ МОНІТОР ROG STRIX XG35VQ

20.11.2017 Техновини, Увага! Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
 Компанія ASUS анонсувала 35-дюймовий монітор ROG Strix XG35VQ з дозволом 3440х1440 точок. Дисплей отримав матрицю типу VA з радіусом кривизни 1800 мм і 100% охопленням колірного простору sRGB.
Яскравість панелі становить 300 кд / кв.м, контрастність — 2500: 1, кути огляду по горизонталі і вертикалі — 178 градусів, час відгуку — 4 мс. ASUS ROG Strix XG35VQ може запропонувати частоту оновлення 100 Гц і підтримує технологію синхронізації FreeSync. Конструкція підставки дозволяє регулювати кути повороту і нахилу дисплея, а також його висоту. 
Монітор отримав світлодіодне підсвічування Aura Sync на тильній стороні корпусу, можливість проектування червоного логотипу ROG на поверхню столу, роз’єм для підключення гарнітури і два порти USB 3.0.

ASUS ROG Strix XG35VQ надійде в продаж найближчим часом за ціною 800 євро.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , ,

Додати коментар