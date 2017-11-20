ІМЕНИНИ 20 ЛИСТОПАДА

Євген — чоловіче ім’я грецького походження. Походження імені пов’язують з грецьким ім’ям Эугениос. Це ім’я має два кореня – «еу» (хороший) і «генес» (рід). Ім’я Євген означає «благородний», «знатний».
Афанасій — ім’я прийшло із Стародавньої Греції, і було досить сильно поширене в багатьох селянських родинах. У перекладі з давньогрецької мови Афанасій означає — безсмертний.
Валерій — форма латинського імені Валеріан, що означає «бадьорий», «міцний». Ім’я Валерій має різні трактування, більш детально можна дізнатися в описі жіночої форми цього імені — Валерія. Зменшувально-пестливі звертання Валя і Лера також є самостійними іменами.
Григорій — Походження імені Григорій грецьке, від слова «григорео», що трактується як «пильнувати, пильнувати». Ім’я Григорій асоціюється з ідеальним християнином. Значення імені Григорій – «не спить», «бадьорий», «безсонний».
Кирило — чоловіче ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як «владика», «пан». Деякі дослідники вказують на перське походження імені Кирило. У перекладі з перської мови це ім’я означає «сонце».
Федір — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Федір пов’язано з грецькими словами, які переводяться як «божество, Бог» і «подарунок, дар». Звідси і значення імені – «Божий дар», «дарований Богом».
Єлизавета — ім’я має давньоєврейське походження й у перекладі буквально означає «Бог мій — клятва», «почитающая Бога», «заклинає Богом». На івриті це ім’я звучить як Елішева. У Західній Європі також є ім’я Ізабелла (Ізабель, Ісабель), яке є формою середньовічного провансальської імені Єлизавета (Isabeu). Ці імена вважалися королівськими і були поширені серед вищих кіл суспільства. Еліза, Ліза, Луїза, Вета — це короткі форми імені Єлизавета, але останнім часом вони стали самостійними іменами.