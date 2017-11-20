РІК ТОМУ ЗАГИНУВ КОСТЯНТИН ШРАМКО

19 листопада виповнилась річниця загибелі бійця 128-ї гірсько-піхотної ОМБр, колишнього бійця полку «Дніпро-1», жителя Родинського Костянтина Шрамка.
«Друзі, 19.11.2016 року перестало битися героїчне, добре сердце Костянтина Шрамка, у котрому вистачало тепла для всіх. Він пішов із життя, залишивши нас у розпачі, дім став пусткою, а життя втратило свої барви. Немає таких слів, щоб висловити свою печаль. Скільки не мене часу, він завжди буде поряд із нами. Спи спокійно. Лебединим пухом хай буде тобі земля і Царство Небесне. Вклонімо голови перед нашим Героєм! Висловлюємо співчуття родині Костянтина Шрамка», — написала в Фейсбук керівник «Всеукраїнської спілки воїнів АТО» Покровського району і м. Покровськ Наталія Ситнікова.