ПРИКМЕТИ НА 20 ЛИСТОПАДА

20 листопада вшановується пам’ять святого Федота — одного з мучеників, які постраждали за віру в Христа (всього їх було близько 30 осіб).
Саме Федот разом зі своїми однодумцями відкрито проповідував християнство, незважаючи на те, що язичники примушували його відректися від своєї віри. У результаті, Федот був заарештований і страчений.
20 листопада селянки починали прясти, але перед початком роботи обов’язково молилися святому Федоту для того щоб попросити захисту і допомоги, адже саме він був відомий як покровитель жіночого рукоділля. Одночасно відзначали свято Федора-льодоставу, оскільки водойми вже замерзали, і встановлювалася морозна погода. Селяни починали ходити на риболовлю, але одночасно спостерігалися ожеледі. Дорослі в цей день загадували дітям загадки про лід.
Якщо жінка вагітна, то в цей день їй варто бути особливо доброзичливою і лагідною, проводити час у молитві і роздумах про своє здоров’я — тоді дитина буде здоровою і щасливою. Все те, про що в цей день думає вагітна, за прикметами, переноситься на дитину
Не можна перекушувати на ходу вагітній жінці в цей день — дитина буде неспокійною. Якщо вагітна жінка багато спить і лінується 20 листопада, то дитина буде такою же ледачою.
- Ожеледь на Федота — прикмета, що така погода протримається достатньо довго.
- Рясні снігопади 20 листопада — навесні буде сильне повінь.
- Сніг 20 листопада лягає на вологу землю — жито добре вродить.
- Якщо людина народилася 20 листопада, то буде дуже працьовитою. В якості талісмана їй слід носити топаз.
- Галки 20 листопада кричать неспокійно — на наступний день варто очікувати снігопад.