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ОЛЕКСАНДР БРИКАЛОВ ПРОВІВ ЧЕРГОВИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

20.11.2017 Варто знати, Новини Комментариев нет
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20 листопада, на прийом до міського голови Олександра Брикалова зі своїми проблемами прийшло 20 мешканців. Питання, з якими звернулися мирноградці, переважно стосувалися житлово-комунальної сфери, надання матеріальної допомоги і особистого характеру.
Звернулися до міського голови щодо благоустрою вул.Комарова, чищення балки по вул.Чубинського та вул.Річній,ремонту дороги по вул.Красна. Мешканців з вул.Мухамадєєва, 20 турбує низька напруга енергопостачання.
Скаржилися мешканці квартири №3, буд №17 вул.Божко на своїх сусідів щодо затоплення житла.Також були питання стосовно призначення субсидії,пільгового проїзду.
Жодне звернення міський голова не залишив без належної уваги та детального роз’яснення.

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