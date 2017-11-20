ОЛЕКСАНДР БРИКАЛОВ ПРОВІВ ЧЕРГОВИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

20 листопада, на прийом до міського голови Олександра Брикалова зі своїми проблемами прийшло 20 мешканців. Питання, з якими звернулися мирноградці, переважно стосувалися житлово-комунальної сфери, надання матеріальної допомоги і особистого характеру.
Звернулися до міського голови щодо благоустрою вул.Комарова, чищення балки по вул.Чубинського та вул.Річній,ремонту дороги по вул.Красна. Мешканців з вул.Мухамадєєва, 20 турбує низька напруга енергопостачання.
Скаржилися мешканці квартири №3, буд №17 вул.Божко на своїх сусідів щодо затоплення житла.Також були питання стосовно призначення субсидії,пільгового проїзду.
Жодне звернення міський голова не залишив без належної уваги та детального роз’яснення.