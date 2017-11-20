ГОРОСКОП НА 20 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
Тиждень почнеться легко. Прилив сил, відновлених за вихідні, допоможе впоратися з усіма справами.
ТЕЛЕЦЬ
Хороший день для занять спортом. Почніть ранок із зарядки або легкої пробіжки.
БЛИЗНЮКИ
Не забувайте говорити другій половинці, як сильно її любите. Це зміцнить ваші почуття.
РАК
Прогуляйтеся в парку або в лісі. Свіже повітря підбадьорить ваші думки.
ЛЕВ
Давно ви не приділяли час своїй улюбленій справі. Присвятіть цей день хобі.
ДІВА
Відпочиньте на природі в компанії друзів та коханої людини. Нехай робочий тиждень почнеться з позитивних емоцій!
ТЕРЕЗИ
Увечері вас чекає приємний сюрприз! Будьте терплячі та насолоджуйтеся кожною хвилиною.
СКОРПІОН
Хороший день для вирішення фінансових питань. Обов’язково цим скористайтеся.
СТРІЛЕЦЬ
Стрільці! Чекайте хороший прибуток. Фінансова Фортуна сьогодні на вашому боці.
КОЗЕРІГ
Почніть новий тиждень з планування важливих справ. Це допоможе правильно розподілити сили та час.
ВОДОЛІЙ
Водоліям потрібно терміново пройтися по магазинах! Сьогодні ви точно знайдете сукню або костюм своєї мрії.
РИБИ
Займіться домашніми справами. Вони допоможуть привести до ладу й ваш будинок, і ваші думки.