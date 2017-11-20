ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 20 ЛИСТОПАДА

- 1624 — Захарія Копистенський поставлений архімандритом Києво-Печерської Лаври.
- 1805 — Відбулась прем’єра єдиної опери Людвіґа ван Бетховена «Фіделіо».
- 1818 — Симон Болівар проголосив незалежність Венесуели від Іспанського королівства
- 1910 — Початок Мексиканської революції. Франсиско Мадеро оголошує План Сан-Луїс-Потосі, де проголошує себе президентом Мексики та закликає до озброєної боротьби проти диктатора Порфіріо Діаса.
- 1939 — Німецькій поліції наказано арештовувати всіх циган і посилати до концтаборів.
- 1945 — у німецькому місті Нюрнберг розпочався міжнародний судовий процес над нацистськими діячами Третього Рейху.
- 1985 — випущена Microsoft Windows 1.0
- 1990 — заарештовано Андрія Романовича Чикатило — найвідомішого радянського серійного вбивцю.
- 1991 — встановлено консульські відносини між Україною і Туреччиною.
- 1998 — запуск першого модуля Міжнародної космічної станції (модуль «Зоря»)
- 2003 — В Антарктиді знайдено лід віком 900 тисяч років.
- 2004 — Шевченківський районний суд Києва відхилив подання Київської міської державної адміністрації про обмеження на проведення масових акцій на Майдані Незалежності з 21 по 23 листопада.