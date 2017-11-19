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19.11.2017 Цікаво знати Комментариев нет
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У православній церкві 19 листопада вшановується пам’ять Павла Сповідника, єпископа Малої Азії. За життя Павла йому довелося зіткнутися з численними протестами і нападами, оскільки в цей період проводилася активна діяльність, спрямована проти християнських святинь і прихильників цієї віри. Сам Павло разом зі святим Феофилактом був також схильний до гонінням і переслідуванням, в результаті чого було вбито.

Крім цього, 19 листопада вшановується пам’ять Максима Сповідника і Василя Сповідника. Вони проповідували віру в Христа і хоча не зазнали мученицької смерті, все-таки страждали від гонінь і за своє праведне життя були зараховані до лику святих. У 1797 році була освячена церква в його честь, де стали збирати реліквії, які відносяться до морської історії.

Селяни 19 листопада починали готуватися до зимового риболовного промислу. Вони розбирали снасті, чинили їх і перевіряли. Відправлялися на рибалку і очікували льодоставу.

Цікаво, що в цей час можуть спостерігатися відлиги. Однак не варто обманюватися цим відчуттям — справжні холоди настануть зовсім скоро.

  1. Лід промерзає купою на річці — в наступному році хліба багато буде
  2. Гладкий лід 19 листопада — буде багатий урожай
  3. Снігопад 19 листопада — зима теж буде сніжною
  4. Якщо людина народилася на Мотрону, то в якості талісмана їй слід носити опал. Іменинник буде досить суворим і суворим.
  5. Безвітряна погода 19 листопада — скоро морози будуть
  6. У коней хороший апетит — взимку вони не будуть страждати від хвороб
  7. Корова багато молока дає — можна сподіватися на хороші надої навіть взимку
  8. Алая зоря — буде дощ або сніг. Якщо вона видна ввечері, то на наступний день буде хмарно з проясненнями
  9. Багато зірок видно на небі — прикмета, що будуть холоди.
  10. А якщо зірок практично не видно, то на наступний день можливі снігопади
  11. Здається, що зірки знаходяться далі, ніж зазвичай — прикмета, що буде снігопад
  12. Гуси купаються у воді — чекай відлиги
  13. Зграї ворон і галок кружляють в небі — буде снігопад. Якщо птахи сидять на гілках дерев — буде морозна і вітряна погода
  14. Галки каркають голосно — наступний день буде теплим і ясним
  15. Вугілля швидко покривається золою — буде важка зима з сильними морозами
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