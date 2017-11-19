У православній церкві 19 листопада вшановується пам’ять Павла Сповідника, єпископа Малої Азії. За життя Павла йому довелося зіткнутися з численними протестами і нападами, оскільки в цей період проводилася активна діяльність, спрямована проти християнських святинь і прихильників цієї віри. Сам Павло разом зі святим Феофилактом був також схильний до гонінням і переслідуванням, в результаті чого було вбито.
Крім цього, 19 листопада вшановується пам’ять Максима Сповідника і Василя Сповідника. Вони проповідували віру в Христа і хоча не зазнали мученицької смерті, все-таки страждали від гонінь і за своє праведне життя були зараховані до лику святих. У 1797 році була освячена церква в його честь, де стали збирати реліквії, які відносяться до морської історії.
Селяни 19 листопада починали готуватися до зимового риболовного промислу. Вони розбирали снасті, чинили їх і перевіряли. Відправлялися на рибалку і очікували льодоставу.
Цікаво, що в цей час можуть спостерігатися відлиги. Однак не варто обманюватися цим відчуттям — справжні холоди настануть зовсім скоро.
- Лід промерзає купою на річці — в наступному році хліба багато буде
- Гладкий лід 19 листопада — буде багатий урожай
- Снігопад 19 листопада — зима теж буде сніжною
- Якщо людина народилася на Мотрону, то в якості талісмана їй слід носити опал. Іменинник буде досить суворим і суворим.
- Безвітряна погода 19 листопада — скоро морози будуть
- У коней хороший апетит — взимку вони не будуть страждати від хвороб
- Корова багато молока дає — можна сподіватися на хороші надої навіть взимку
- Алая зоря — буде дощ або сніг. Якщо вона видна ввечері, то на наступний день буде хмарно з проясненнями
- Багато зірок видно на небі — прикмета, що будуть холоди.
- А якщо зірок практично не видно, то на наступний день можливі снігопади
- Здається, що зірки знаходяться далі, ніж зазвичай — прикмета, що буде снігопад
- Гуси купаються у воді — чекай відлиги
- Зграї ворон і галок кружляють в небі — буде снігопад. Якщо птахи сидять на гілках дерев — буде морозна і вітряна погода
- Галки каркають голосно — наступний день буде теплим і ясним
- Вугілля швидко покривається золою — буде важка зима з сильними морозами