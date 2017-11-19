19 ЛИСТОПАДА — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Щорічно у третю неділю листопада відзначається День працівників сільського господарства в Україні. Це свято, присвячене всім аграріям країни, було засноване в 1993 році. Тоді президент України підписав указ про заснування професійного свята всіх працівників сільського господарства, а також підприємств, які займаються переробкою сільськогосподарської сировини та виробництвом харчової продукції.
Свято в України відзначається дуже широко. Шанобливе ставлення до аграріїв завжди було в Україні, з покон віків її називали житницею всієї Європи. До цих пір основними сільськогосподарськими культурами, які вирощуються українськими аграріями, залишаються зернові, цукровий буряк та картопля. Крім того, це свято можуть по праву відзначати також працівники фермерських господарств.
У це професійне свято всі працівники телеканалу «Капрі» приєднуються до привітань на адресу всіх, хто так чи інакше пов’язує свою трудову діяльність з обробкой нашої землі, збиранням, переробкою та заготовленям її плодів, здійснюючи цю важливу для всіх нас роботу! Низький Вам уклін! Повага, здоров’я і благополуччя Вам і Вашим родинам! З Днем працівників сільського господарства Вас, дорогі наші земляки!