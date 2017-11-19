ІМЕНИНИ 19 ЛИСТОПАДА

Єфросинія — жіноче ім’я, має грецьке походження і означає «радість». На території нашої країни воно поширилося спочатку серед нижчого стану, де і отримало простонародне звучання Афросінья або скорочено Фрося.
Клавдія — є жіночою формою чоловічого імені Клавдій. Назва походить від латинського кореня «claudeo», що означає «кульгати». У Стародавньому Римі це було родове ім’я. У українську мову ім’я Клавдія потрапило до нас через Грецію, Візантію і воно стало хрестильним ім’ям. Після чого ім’я набуло поширення в Україні. Ласкаво Клавдію можна назвати Клавой. Іноді також зустрічається і Клаша, яке використовується як жаргонізм, в більшій мірі для позначення простакуватого, недалекоглядного людини — «селюки».
Микола — ім’я складається з двох давньогрецьких слів: «nicos» – «переможець, перемога» і «laos» – «народ». Тобто значення імені Микола можна розшифрувати як «переможець народів».
Олександра — ім’я в перекладі з грецького означає «мужня», «захисниця». Парне чоловіче ім’я — Олександр. У українській мові це ім’я має різні форми — лександр, Ляксандра, Олекса, Алекса, Алеся, Олеся, Леся. Під впливом французької мови ім’я Олександр набуло деяке інше звучання, після якого з’явилися нові імена, схожі на Олександра, але які є надалі самостійними — Александріна, Олександрія, Алеста, Сандра і Сандрін.