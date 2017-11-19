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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 19 ЛИСТОПАДА

19.11.2017 Варто знати Комментариев нет
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  • 1190 — заснований Тевтонський орден
  • 1891 — У Німеччині продали першу іграшкову залізницю.
  • 1916 — імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надав автономію Східній Галичині.
  • 1919 — Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору, внаслідок чого США вимушені були вийти з Ліги Націй
  • 1943 — німецькі війська повторно захопили місто Коростишів Житомирської області.
  • 1944 — шляхом об’єднання місцевих комуністичних організацій створено Комуністичну партію Закарпатської України. Першим секретарем ЦК було обрано Івана Туряницю.
  • 1969 — бразильський футболіст Пеле забив свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі
  • 1978 — в результаті масового самогубства членів секти «Народний Храм», керованою Джимом Джонсом, в Гаяні загинули 911 людей
  • 1997 — почалася експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання «Колумбія», у якій разом із космонавтами з США та Японії брав участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.
  • 2003 — парламентські фракції «опозиційної четвірки» — Компартії, Соцпартії, блоку Юлії Тимошенко і блоку «Наша Україна» підписали декларацію про спільні дії. У документі наголошується на необхідності проведення наступних парламентських виборів винятково на пропорційній основі, а також на необхідності здійснення політичної реформи.
  • 2004 — у «Будинку з химерами» архітектора Владислава Городецького, що на вулиці Банковій у Києві, урочисто відкрили музейно-культурний центр «Шедеври мистецтва України».
  • 2005 — Сенат США підтримав законопроект про скасування торговельних обмежень стосовно України, відомих як поправка Джексона-Вейніка.
  • 2012 — в Україні набув чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.
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