ІМЕНИНИ 18 ЛИСТОПАДА

Гаврило — походження імені від давньоєврейського імені Габріел, що означає “Моя міць – Бог” або “Міцність Божія”.
Григорій — походження імені Григорій грецьке, від слова «григорео», що трактується як «пильнувати, пильнувати». Ім’я Григорій асоціюється з ідеальним християнином. Значення імені – «не спить», «бадьорий», «безсонний
Тимофій — чоловіче ім’я, має грецьке походження. Походження імені Тимофій пов’язано з грецьким словом «тимофеос», яке перекладається як «почитає Бога».
Тихон — Якщо перевести ім`я Тихон з грецької мови, то ми отримаємо два значення: «випадок» і «доля». Воно є похідним від імені давньогрецької богині Тюхе, привлекавшей удачу. Буквальний його переклад — «удача, жереб, випадковість». Це ім`я прийшло безпосередньо з Візантії. Святий покровитель імені — Тихон Задонський (Задонський чудотворець, Святитель Тихон).